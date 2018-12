Mecklenburg-Vorpommern : Feuerwerk - Landesamt für Gesundheit warnt vor Gefahren

Die einen fiebern dem Geböller entgegen, andere entfliehen der Knall-Kakophonie am liebsten in die Ruhe der Abgeschiedenheit. Ruhezonen sind zwar noch nicht überall zu finden, aber es werden mehr.

von Hannes Stepputat/dpa

26. Dezember 2018, 09:16 Uhr

Zum Jahreswechsel wird es traditionell laut und bunt, wenn auf den Straßen geböllert wird und Raketen in den Himmel steigen. Zum Verkaufsstart der Pyrotechnik am Freitag hat das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) vor Verletzungen gewarnt und einen verantwortungsvollen Umgang angemahnt. „Feuerwerkskörper bergen erhebliche Risiken, denn sie können bis zu zwei Kilogramm Explosivstoff enthalten“, sagt Lagus-Direktor Heiko Will. „Wird so eine Batterie erst einmal gezündet, ist sie nicht mehr zu stoppen.“

Alle Jahre wieder kommt es zu Verletzungen

Lagus-Fachleute überprüften seit Anfang Dezember stichprobenartig unter anderem, ob Raketen und Böller mit dem Prüfzeichen versehen sind. Immer wieder komme es zu Augenverletzungen, Verstümmelungen und Verbrennungen, sagt Will. Tausende Menschen erlitten jährlich auch Gehörverletzungen durch explodierendes Feuerwerk, heißt es vom Lagus, das sich auf Zahlen der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde bezieht. „Das Tückische an den Explosionsgeräuschen sind die kurzen Einwirkzeiten von etwa 25 Millisekunden“, erklärt Will. Das Geräusch werde bei einer so kurzen Einwirkzeit als nicht so belastend wahrgenommen, was an der gefährlichen Wirkung der Schallwellen aber nichts ändere. Wer sich schützen wolle, sollte einen Gehörschutz tragen und ausreichend Sicherheitsabstand halten.

Ruhezonen gibt es kaum

Besondere Zonen der Ruhe für böllergeplagte Zeitgenossen gibt es kaum. Im Landkreis Nordwestmecklenburg betrifft es einige Dörfer, in Wismar zum Beispiel ein Naturschutzgebiet und ausgewählte Wohngebiete. In Schwerin und Rostock gelten nur die üblichen Einschränkungen: Geböllert werden darf nicht im Umkreis von reetgedeckten Häusern und in der Nähe von Kliniken oder Altenheimen. In Greifswald und Stralsund gibt es ebenfalls keine Verbote. Allerdings richten die Feuerwehren in einigen Greifswalder Stadtteilen Brandwachen in der Nähe von reetgedeckten Häusern ein.

Auf der Insel Usedom wollen die Kaiserbäder dagegen erstmals feuerwerksfreie Strandabschnitte einrichten. Sollte die Aktion gut ankommen, könnten die Zonen im nächsten Jahr erweitert werden, hieß es von der Kurverwaltung. In Binz auf Rügen gibt es keine ausgewiesenen böllerfreien Zonen. Der fast fünf Kilometer lange Strand bis Prora biete genügend Platz für alle, sagt die Sprecherin der Binzer Kurverwaltung, Marikke Behrens.

Naturschützer: Weniger privates Feuerwerk wünschenswert

Wünschenswert wäre es, wenn künftig weniger privates Feuerwerk abgebrannt würde, um den Umweltschutzgedanken weiterzutragen.“ In Binz zünden die größeren Hotels um Mitternacht Feuerwerke. Beim offiziellen Feuerwerk der Kurverwaltung um 18 Uhr würden nur recycelbare Großbatterien und keine kleinteiligen Feuerwerkskörper mehr verwendet.

Unter dem Motto „Bäume statt Böller“ werben unterdessen der Tourismusverband (TMV) und die Grüne Liga für den Kauf von Waldaktien - statt viel Geld für Pyrotechnik auszugeben. „Wer zwanzig Euro seines Budgets in zwei Waldaktien investiert, tut etwas Gutes für die Umwelt, indem er Müllberge, Lärm und den Ausstoß von Kohlendioxid reduziert“, sagt TMV-Präsident Wolfgang Waldmüller.