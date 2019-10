Mecklenburg-Vorpommern : Schwesig nach Bekanntgabe der Krebserkrankung: Überwältigt von hoher Anteilnahme

Mitte September hatte Schwesig wegen der Krankheit ihr Amt als kommissarische SPD-Chefin niedergelegt.

26. Oktober 2019, 11:05 Uhr

Nach der Bekanntgabe ihrer Brustkrebserkrankung hat sich Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) überwältigt von der hohen Anteilnahme gezeigt. „Ich habe viel Post bekommen aus ganz Deutschland und werde von vielen Menschen auf der Straße angesprochen. Ich spüre einen großen Rückhalt in der Bevölkerung“, sagte Schwesig. „Dafür bin ich sehr dankbar. Und das gibt mir auch Kraft.“ Mitte September hatte Schwesig wegen der Krankheit ihr Amt als kommissarische SPD-Chefin niedergelegt. Sie blieb aber Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommerns und SPD-Landeschefin.

Statt 200 Prozent nur 100 Prozent

Sie habe auch aus dem Landtag und der Koalition viel Unterstützung erhalten. Da seien Stimmen aus der Opposition, dass sie ihr Amt ruhen lassen sollte, unwichtig. „Ich gebe 100 Prozent. Ich habe vorher 200 Prozent gegeben und erlaube mir jetzt für einen überschaubaren Zeitraum, mir Zeit zu nehmen, um gesund zu werden.“ Nach der Diagnose habe sie ihre Prioritäten neu definieren. „Meine sind: Gesundheit, meine Familie und mein Amt als Ministerpräsidentin gut auszufüllen.

Ich bin sehr zuversichtlich, dass ich wieder gesund werde.“ Laut Medienbericht sagte Schwesig weiter, dass es ihr den Umständen entsprechend gut gehe. „Ich bin in medizinischer Behandlung und habe natürlich Tage, an denen das sehr anstrengend ist. An solchen Tagen nehme ich mir frei oder arbeite von zuhause aus.“ Andererseits nehme sie an den vielen anderen Tagen ganz normal Termine wahr.