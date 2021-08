Nach Taliban-Machtübernahme : Mecklenburg-Vorpommern bereit zur Aufnahme gefährdeter Afghanen

Das Bundesland ist bereit, weitere Menschen aus dem zerrütteten asiatischen Land aufzunehmen.

Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern steht bereit, nach der faktischen Machtübernahme der Taliban in Afghanistan weitere Menschen aus dem Land aufzunehmen. Das sagte am Dienstag ein Sprecherin des Innenministeriums in Schwerin. Eine Zahl nannte sie nicht. Die Verteilung in Deutschland erfolge nach einem festgelegten Schlüssel, demzufolge Mecklenburg-Vorpommern etwa...

