MV-Gipfel am Freitagabend : Mecklenburg-Vorpommern kauft Kontakt-App „Luca“

Mecklenburg-Vorpommern hat am Freitag als eines der ersten Bundesländer die entsprechende Lizenz bestellt.

Schwerin | Mecklenburg- Vorpommern hat am Freitag als eines der ersten Bundesländer die Lizenz zur Nutzung Luca-App zur flächendeckenden intelligenten Kontaktnachverfolgung bestellt. Wenn eine Infektion vorliegt, dann gibt die App gespeicherte Orte der betroffenen Person der letzten Tage frei. Bislang wurde die App in Regionen in Thüringen, Sylt und Rostock geor...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.