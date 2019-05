Partei sieht gute Chancen : Mecklenburg-Vorpommerns «rechte Ecke» - Wie stark wird die AfD?

Bei den Kommunalwahlen am Sonntag hofft die AfD in Vorpommern auf satte Zugewinne. In Wolgast will sie mit 25 Prozent der Stimmen in die Stadtvertretung einziehen. Bislang hat sie dort nur einen Abgeordneten.

von Birgit Sander

23. Mai 2019, 07:59 Uhr

Angesichts des Ergebnisses in der Stadt von 31,8 Prozent bei der Bundestagswahl 2017 rechnet sich die Partei gute Chancen aus. Im Landkreis Vorpommern-Greifswald kam sie auf 28,6 Prozent - mehr als in jedem anderen Landkreis. Wolgasts Bürgermeister Stefan Weigler (parteilos) nennt die Wahl 2017 und die Landtagswahl 2016 «Denkzettelwahlen». «Nicht alle AfD-Wähler sind Rechte», sagt er. Viele hätten die Nase voll von der Politik der Landesregierung. Durch deren Strukturreformen verlor Wolgast in den vergangenen 25 Jahren Institutionen und Arbeitsplätze - die Kreisverwaltung, das Finanzamt, das Amtsgericht, die Kinder- und Geburtenstation des Krankenhauses.

