Mecklenburg-Vorpommern : Glücksspiele im Internet

Ein neuer Glücksspielstaatsvertrag muss in den Parlamenten der Bundesländer beraten werden.

Fast wichtiger noch als das, was ein Politiker sagt, ist das, was er nicht sagt. Der SPD-Abgeordneten Martina Tegtmeier gelingt das Kunststück. Es geht um den neuen Glücksspielstaatsvertrag, der in den Parlamenten der Bundesländer beraten werden muss. Tegtmeier benennt zwar dieses Detail und jenes Detail, aber nicht das Wesentliche. Künftig sollen Glüc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.