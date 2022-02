Mecklenburgische Seenplatte : Ladendieb in Waren gestellt – Polizistin leicht verletzt

Ein Ladendetektiv ertappte den Dieb und rief die Polizei. Bei der Festnahme widersetzte sich der Tatverdächtige.

Waren | In Waren an der Müritz wurde ein Ladendieb am Montag-Nachmittag auf frischer Tat ertappt. Als die Polizei eintraf, widersetzte sich der alkoholisierte Mann. Weiterlesen: Mordverdacht – Mann greift Passanten von hinten mit Messer an Prerow: Mann stirbt nach Sturz von Dach Schwerer Unfall mit vier Fahrzeugen auf der A20 bei Grimmen ...

