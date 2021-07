Corona-Hilfe in MV : Mehr als 8000 Arbeitnehmer profitierten von „Neustart-Prämie“

Die sogenannte Neustart-Prämie ist eines der vielen Wirtschaftshilfsprogramme in der Corona-Krise. Mehrere Tausend Arbeitnehmer im Bundesland haben dadurch Geld erhalten.

Schwerin | Von der in der Corona-Krise aufgelegten „Neustart-Prämie“ haben bislang mehr als 8000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Mecklenburg-Vorpommern profitiert. Diese Prämie können Beschäftigte erhalten, die mindestens in zwei aufeinanderfolgenden Monaten mindestens zu 50 Prozent in Kurzarbeit waren, wie das Wirtschaftsministerium in Schwerin auf Anfrag...

