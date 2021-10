„Ich spalte ihm den Schädel“ : Mehrere Handgreiflichkeiten am Rande des Herbstfestes in Malchin

Einer stürmt mit einer Spitzhacke das Herbstfestgelände und möchte jemandem „den Schädel spalten“. Ein anderer wirft eine Bierflasche seinem Gegenüber gegen den Kopf. Die Polizei hatte am Wochenende in Malchin einiges zu tun.

Malchin | Am Freitagabend kam es in der Innenstadt von Malchin während des Herbstfestes zu mehreren Straftaten. So wurde die Polizei gegen 21 Uhr in die Achterstraße gerufen, da es dort zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen war. Ein 18-Jähriger schlug einem 16-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Dieser wurde dabei leicht verletzt. Es wurde Anzeige w...

