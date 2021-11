Landesverband : Merkel bleibt CDU Mecklenburg-Vorpommern treu

Der Nordosten ist ihre politische Heimat. Und die wird es auch bleiben, sagt Eckhardt Rehberg. Der kommissarische Landeschef spricht sich zudem gegen eine Mitgliederbefragung zum neuen Vorsitzenden in MV aus.

Schwerin | Bundeskanzlerin Angela Merkel bleibt ihrer politischen Heimat erhalten und weiter Mitglied des CDU-Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern. Das sagte der kommissarische Landesvorsitzende, Eckhardt Rehberg, am Dienstag unserer Redaktion. Merkel hat eine Wohnung an der Berliner Museumsinsel und ein Wochenendhaus in der Uckermark. Wohin sie mit dem Ruh...

