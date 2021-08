Milliardendeal : Ackerverkauf in MV geht in Schlussrunde

Von den einst 337000 Hektar volkseigenen Ackerflächen stehen in MV noch 34 000 Hektar DDR-Felder zum Verkauf.

Schwerin | Schlussverkauf auf dem Staatsacker: Nach 30 Jahren Privatisierung von ehemals volkseigenen Agrarflächen werden in MV für die letzten 34 000 Hektar in Staatsbesitz Käufer gesucht. Bis 2030 soll die Privatisierung abgeschlossen werden, kündigte Jens Reise, Landeschef der bundeseigenen Bodenverwertungs- und -verwaltungsgesellschaft (BVVG) an. In diesem J...

