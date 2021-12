Polizei sucht Zeugen : Minibagger in Selmsdorf gestohlen

Der Schaden beziffert sich auf mehrere Tausend Euro.

Grevesmühlen | Wie die Polizei am Dienstagnachmittag erfuhr, kam es mutmaßlich zwischen dem 18. und dem 20. Dezember zum Diebstahl eines Minibaggers in Selmsdorf. Das orangene Gerät der Marke Kubota war in einem Wildgehege – welches in unmittelbarer Nähe einer Tankstelle an der B 104 liegt – abgestellt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 20 000 Euro. Die Po...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.