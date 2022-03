MV und die Corona-Regeln : Ministerin Drese tritt bei Osteröffnung auf die Bremse

Ab Freitag gilt in Mecklenburg-Vorpommernneue Corona-Landesverordnung. Sie regelt aber vieles strenger als im Bundesinfektionsschutzgesetz. In Gaststätten gilt weiter: Geimpft, Genesen oder Getestet

Schwerin | Nach zwei Jahren Osterruhe, können die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern aufatmen: Trotz kritischer Situation in den Kliniken und bei der Infektionslage gibt es zum Osterfest kaum Einschränkungen. Aber entgegen der Ankündigung des Chefs der Staatskanzlei, Patrick Dahlemann (SPD), zum Wegfall der 2G-Regel in der Gastronomie, sei dies kein Automatismus...

