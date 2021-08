Mecklenburg-Vorpommern : Schulstart laut Bettina Martin geordnet verlaufen

Die Lehrergewerkschaft VBE geht mit alten Sorgen ins neue Schuljahr.

Schwerin | Trotz aktuell niedriger Infektionszahlen steht das Schuljahr 2021/22 vom ersten Tag an im Zeichen der Corona-Pandemie. In den ersten zwei Wochen muss in der Schule Maske getragen werden. Am ersten Tag mussten die Schüler von den Eltern unterschriebene Gesundheitserklärungen mitbringen. Das klappte nicht in allen Fällen. Eltern mussten angerufen wer...

