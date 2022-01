Schiffbau : Ministerpräsidentin Schwesig äußert sich zur Werften-Insolvenz

Am Montag, 10. Januar, meldeten die MV Werften Insolvenz an. Ab 18 Uhr äußern sich Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und der Wirtschaftsminister Reinhard Meyer zur aktuellen Situation.

Wismar | Hunderte Millionen Euro Staatshilfen haben die MV Werften über die Jahre erhalten. Nun meldeten sie am Montag, 10. Januar, dennoch Insolvenz an. Nun kündigte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig zusammen mit Reinhard Meyer, Minister für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit einen Livestream an, um über die aktuelle Werften-Situation zu infor...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.