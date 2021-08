Mecklenburg-Vorpommern : Ministerpräsidentin Schwesig schließt erneuten Corona-Lockdown aus

Damit Deutschland eine vierte Welle gut überstehe, brauche das Land aber mehr Impfungen.

Berlin | Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) schließt einen erneuten Lockdown in der Corona-Pandemie aus. „Alles, was offen ist, muss offen bleiben“, sagte sie der „Bild am Sonntag“. Sie sei zuversichtlich, „dass wir mit Impfungen und Tests gut durch den Herbst und Winter kommen können“. Weiterlesen: Schüler bekommen Corona-Im...

