Weihnachtsspendenaktion : Mit dem Wünschewagen zur Hochzeit des Enkels

Wenn das erste Enkelkind heiratet, möchten die Großeltern natürlich dabei sein. Doch Horst und Bärbel Heinrich sind beide nicht gesund. Trotzdem wurde der schönste Tag der jungen Leute auch für sie unvergesslich.

Pasewalk/Norden | Der Anruf kam Mitte Oktober – und er kam völlig überraschend. „Steffen, mein Enkel, erzählte mir, dass Alex – also eigentlich heißt sie Alexandra – und er heiraten wollten“, erinnert sich Bärbel Heinrich. „Und zwar schon am 1. Dezember.“ Die beiden hätten so lange ohne Trauschein zusammengelebt, dass sie das gar nicht mehr in Betracht gezogen hätte. A...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.