Mordfall Martin Drewes : Ermittler auf Spurensuche im ehemaligen Kulturhaus von Boizenburg

Im rätselhaften Mordfall an einem 14-Jährigen aus Boizenburg nehmen die Ermittler 24 Jahre nach dem Gewaltverbrechen das alte "Kulti" unter die Lupe.

Boizenburg | 24 Jahre nach dem bislang ungeklärten Mord an dem 14-Jahre alten Martin Drewes haben Ermittler der Polizei das ehemalige Kulturhaus in Boitzenburg nach möglichen Spuren und Hinweisen zu dem Fall untersucht. Bei dem Einsatz am vergangenen Sonnabend sei diverses Material sichergestellt worden, erklärte die Sprecherin des Rostocker Polizeipräsidiums, Sop...

