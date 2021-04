Wahlen 2021 : NPD will zurück in den Landtag von MV

Die rechtsextreme NPD in Mecklenburg-Vorpommern wählt Bundeschef Frank Franz zum Spitzenkandidaten.

Schwerin | Die NPD will nach fünf Jahren zurück in den Schweriner Landtag. Die rechtsextreme Partei, die von 2006 bis 2016 im Parlament vertreten war, aber zuletzt keine politische Rolle mehr in Mecklenburg-Vorpommern gespielt hatte, wählte am vergangenen Wochenende in Anklam ihre Landesliste für die Landtagswahl am 26. September. Die Delegierten stimmten einsti...

