Bruder von NSU-Mordopfer : „Schrecklich, nicht zu wissen, warum er getötet wurde“

Der Bruder von Mustafa Turgut wurde in Rostock vom rechtsextremen NSU ermordet. Eine Frage beschäftigt ihn bis heute.

Schwerin | Es war nur ein Wort. Ein Name. Der seines Bruders. Mehmet - mehr habe eine Verwandte damals nicht zu ihm gesagt, bevor sie ohnmächtig wurde. "Da habe ich es verstanden", erinnert sich Mustafa Turgut am Freitag im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss des Landtages zum NSU-Komplex. Es war eine Todesnachricht. Sein in Deutschland lebender Bruder M...

