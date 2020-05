Nach Skandalen in der Wohlfahrt : Ministerpräsidentin Schwesig muss als Zeugin vor Awo-Untersuchungsausschuss

Ein Termin stehe noch nicht fest.

Avatar_prignitzer von Iris Leithold

11. Mai 2020, 15:00 Uhr

Der Awo-Untersuchungsausschuss des Landtags lädt prominente Landespolitikerinnen als Zeugen vor. Der Ausschuss habe beschlossen, Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, Landtagspräsidentin Birgit Hesse und Sozialministerin Stefanie Drese (alle SPD) zu vernehmen, sagte ein Landtagssprecher am Montag. Ein Termin stehe noch nicht fest. Laut Medienbericht ist es der 10. August.

Der Landtagssprecher sagte hingegen, es müsse noch eine politische Verständigung darüber erfolgen, wann die drei Zeuginnen angehört werden.

Untersuchung der Jahre 2010 bis 2016

Schwesig war von 2008 bis 2013 Sozialministerin von Mecklenburg-Vorpommern, ehe sie Bundesfamilienministerin wurde. Sie müsse den Parlamentariern erklären, warum in ihrer Amtszeit die Transparenz der Förderung der Sozialverbände zu wünschen gelassen habe. Hesse war Schwesigs Nachfolgerin im Amt bis 2018, als schließlich Drese den Posten übernahm. Drese brachte im vergangenen Jahr ein Wohlfahrtsgesetz auf den Weg, um die Förderung transparenter zu gestalten.

Weiterlesen: MV fordert Gelder von Awo und Co zurück

Der Ausschuss untersucht die Landesförderung der Sozialverbände in MV in den Jahren 2010 bis 2016, nachdem der Landesrechnungshof kritisiert hatte, dass die Spitzenverbände Zuschüsse untereinander nach einem selbst festgelegten Schlüssel aufgeteilt hatten. Parallel gab es einen Finanzskandal bei der Awo Müritz um überhöhte Gehälter und Postengeschacher. Auch dieser Skandal spielt in dem Untersuchungsausschuss immer wieder eine Rolle.