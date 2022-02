Neubrandenburg : Nach Steuersenkung in Polen IHK für Entlastung auch in Deutschland

Die IHK fordert, eine steuerliche Entlastung in Deutschland, vor allem bei den Steuern auf Kraftstoffe.

Neubrandenburg | Nach den Steuersenkungen in Polen fordert die Neubrandenburger Industrie- und Handelskammer (IHK) eine deutliche Entlastung bei Abgaben auch in Deutschland. „Die Energie- und Rohstoffpreise werden immer mehr zum Hauptproblem der Wirtschaft und auch der Privathaushalte", sagte IHK-Hauptgeschäftsführer Torsten Haasch am Montag. Treibstoffe bis zu 65 ...

