US-Truppen auch durch MV? : Nato-Manöver mit 13.000 Soldaten trotz Corona-Pandemie

Trotz Pandemie wollen die USA nicht auf das Nato-Manöver „Europe Defender 2022“ verzichten. Mecklenburg-Vorpommern könnte als Transitland betroffen sein.

Schwerin | Die Schweriner Staatskanzlei bekam in diesen Tagen Post vom Bundesverteidigungsministerium. In einem Schreiben informierte Bundesministerin Christine Lambrecht (SPD) die Landesregierung über das anstehende Nato-Manöver „Europe Defender 2022“. Etwa 13.000 Soldaten werden im Frühjahr die Verlegung aus Stützpunkten in den USA über den Atlantik an die nor...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.