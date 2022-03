Ukrainekrieg und Energiepreise : Discounter Netto Nord will schnell weg von russischem Gas

Netto prescht erneut vor. Nach dem Boykott russischer Produkte will sich der Discounter auch schnell von russischem Gas verabschieden. Trotz hoher Investitionen sollen die Kunden finanziell nichts davon merken.

Stavenhagen | Netto Deutschland will sich schnell unabhängig von russischem Gas machen. Das teilte das Unternehmen mit Sitz in Stavenhagen mit. Dafür sollen die Heizsysteme in den meisten der 342 Märkte, von denen zahlreiche in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg zu finden sind, umgerüstet oder ersetzt werden. Neben dem Ukraine-Krieg werden auch die steigenden E...

