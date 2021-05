Malchow : Neubau von Edeka-Großlager nähert sich dem Abschluss

Nach acht Monaten Bauzeit ist das Frischdienst- und Tiefkühllager soweit fertig, dass der Innenausbau beginnen kann.

Malchow | Der Ausbau des einzigen Großlagers der Handelsgesellschaft Edeka Nord in Mecklenburg-Vorpommern kommt voran. Nach acht Monaten Bauzeit ist das neue Frischdienst- und Tiefkühllager in Malchow (Mecklenburgische Seenplatte) mit rund 25 000 Quadratmetern Fläche nun soweit fertig, dass der Innenausbau beginnen kann, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilt...

