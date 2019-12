Neubrandenburg: Geschäft mit Farbbeuteln beschmiert

Avatar_prignitzer von svz.de

06. Dezember 2019, 13:20 Uhr

Das Geschäft eines AfD-Mitglieds am Neubrandenburger Schimmelweg ist am Freitag gegen 4.50 Uhr mit Farbbeuteln beworfen worden. Die roten und schwarzen Verunreinigungen (je etwa 50 Zentimeter Durchmesser) befinden sich an der Fassade, die zur Straßenseite zeigt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wird nach zwei mutmaßlichen Täterinnen gefahndet, die dunkel gekleidet und vermummt waren.

Ein politisch motivierter Hintergrund kann nicht ausgeschlossen werden. Der Staatsschutz der Kripo Neubrandenburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Einsatzleitstelle unter 0395 / 55822223, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle.