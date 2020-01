Neubrandenburg : Lebensgefährliche Messerattacke: Viereinhalb Jahre Haft gefordert

Nach einem Streit in Neubrandenburg liegt ein Mann mit Halswunde am Boden. Eine Notoperation rettet ihn. Im Prozess hat die Staatsanwaltschaft nun eine mehrjährige Haftstrafe gefordert - Verteidiger will Freispruch.

von Winfried Wagner

02. Januar 2020, 14:27 Uhr

Im Prozess um eine lebensgefährlichen Messerattacke in Neubrandenburg hat die Staatsanwaltschaft viereinhalb Jahre Haft für den Angeklagten gefordert. „Wenn der Druck auf das Messer ein bisschen größer gewesen wäre, hätte das Opfer nicht überlebt“, sagte Staatsanwalt Bernd Bethge am Donnerstag am Landgericht Neubrandenburg.

Urteil steht kurz bevor

Der 24 Jahre alte Angeklagte habe aus seinen bisherigen Strafen nicht die richtigen Schlüsse gezogen und sei der gefährlichen Körperverletzung schuldig. Verteidiger Henning Köhler plädierte auf Freispruch. Der Geschädigte habe zuerst mit einem Messer bewaffnet angegriffen, deshalb habe sein Mandant in Notwehr gehandelt. Das Urteil soll am 8. Januar verkündet werden.

Der Angeklagte soll einen 33-jährigen Bekannten am 21. Juni 2019 vor einem Einkaufscenter in Neubrandenburg im Streit erst niedergeschlagen und dann am Boden liegend mit einem kleinen Fleischerbeil lebensbedrohlich am Hals verletzt haben. Der große und kräftige Angeklagte - ein ehemaliger Footballspieler - flüchtete, wurde aber in der Wohnung einer Bekannten kurz danach gefasst, wo auch das Fleischerbeil gefunden wurde. Vor Gericht schwieg der Angeklagte dazu.

Nur knapp überlebt

Das Opfer erlitt eine 17 Zentimeter lange Wunde, musste notoperiert werden und überlebte nach Einschätzung eines Gutachters nur knapp.

Mehrere Zeugen berichteten vor Gericht, dass der Geschädigte stark angetrunken und wohl wegen einer Mischung aus Alkohol, Drogen und Schmerzmitteln besonders aggressiv war. Nach einem ersten Streit sei der Mann weggegangen, dann mit dem Fleischerbeil in der Hand zurückgekommen und habe gedroht „alle umzubringen“.

Daraufhin soll der körperlich überlegene Angeklagte einmal zugeschlagen haben. Die entscheidende Zeugin ist nach Ansicht der Staatsanwaltschaft eine Zwölfjährige, die mit einem gleichaltrigen Jungen alles mit angesehen haben soll. Sie habe als Einzige den Schlag und den Schnitt beschrieben, sagte Bethge.

Das sah der Verteidiger anders

Die Aussagen des Mädchens seien unglaubwürdig. Und da niemand genau gesehen habe, was zwischen den Männern wirklich passiert sei, müsse man im Zweifel zu Gunsten des Angeklagten urteilen und ihn freisprechen. Der Geschädigte hatte sich vor Gericht an keine Details des Nachmittags erinnern können.

Beim Angeklagten waren zwei Stunden nach dem Vorfall 1,3 Promille Alkohol im Blut festgestellt worden. Die anfängliche Anklage wegen versuchten Totschlags hatte das Gericht fallengelassen und den Haftbefehl gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.