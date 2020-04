Neubrandenburg: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Avatar_prignitzer von svz.de

22. April 2020, 14:29 Uhr

Am Dienstag gegen 22 Uhr versuchten derzeit unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Neubrandenburger Südstadt einzubrechen. Während die Einwohner des Hauses schliefen, versuchten der oder die Täter gewaltsam über ein Fenster einzudringen. Durch den dabei verursachten Lärm wurden die Einwohner geweckt, so dass die Täter gestört wurden und diese von ihrem Vorhaben abließen. Das Polizeihauptrevier Neubrandenburg setzte sofort alle im Dienst befindlichen Funkstreifenwagenbesatzungen für eine Nahbereichsfahndung ein. Diese verlief ohne Erfolg. Durch den Kriminaldauerdienst erfolgte die Spurensicherung vor Ort. Am Fenster entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.