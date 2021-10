Neue Wälder für MV : Förster gehen Jahrhundertaufgabe an

Bäume statt Acker: Förster legen bis zum Frühjahr in MV 700 Hektar neuen Wald an - so viel wie seit Jahren nicht.

Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern startet im Oktober das bisher größte Waldbauprogramm des Landes. Mit der derzeit beginnenden Pflanzsaison sollen bis zum kommenden Frühjahr auf etwa 700 Hektar neue Bäume in den Boden gebracht werden – so viel wie noch nie. Dazu würden auf bisher landwirtschaftlich genutzten landeseigene Flächen vorwiegend Eichen aber auch Ah...

