Mecklenburg-Vorpommern : Neuer Landtag kommt zur ersten Sitzung in Schwerin zusammen

Auf der Tagesordnung stehen am Dienstag unter anderem die Neuwahl des Präsidiums und eine Diskussion über das neue Abgeordnetengesetz.

Schwerin | Gut vier Wochen nach der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern kommen die Abgeordneten am Dienstag zum ersten Mal in Schwerin zusammen. Bei der konstituierenden Sitzung gibt sich der Landtag eine Geschäftsordnung und wählt das Präsidium neu. Weiterlesen: Corona-Tohuwabohu im neuen Landtag von MV Wahlsiegerin SPD hat die bisherige Landtagspräsid...

