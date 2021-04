Für mehr Tierwohl : Neuer Öko-Schlachthof in Wismar nimmt den Betrieb auf

Das neue Bio-Fleischwerk in Wismar ist ein echter Gewinn für Mecklenburg-Vorpommern und das Tierwohl.

Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern gewinnt als Produzent von Öko-Lebensmitteln an Profil: Erst im vergangenen Jahr stockten die Landwirte im Nordosten den Bio-Landbau deutlich auf – um 13.500 auf 182.500 Hektar Anbaufläche. Am Montag wurde in Wismar ein neuer Öko-Schlachthof fertiggestellt – der erste Neubau seit Jahren in MV. Nach acht Monaten Bauzeit sollen ...

