Sandmann, Trabi, Grenze & Co. : Ostalgie: Nirgendwo gibt es so viele DDR-Museen wie in MV

Der erste Trabi, die gemütliche Wohnung im Plattenbau, die köstliche Soljanka, das raue Klopapier. Menschen erinnern sich gern an ihr früheres Alltagsleben. Das geht hervorragend in den DDR-Museen des Landes.

Schwerin | Menschen erinnern sich gern an ihr früheres Alltagsleben. Auch an das in der DDR. Nur sind die meisten Alltagsgegenstände und Lebensmittel nach dem Mauerfall verschwunden. Inzwischen können Erinnerungslücken wieder aufgefrischt werden. Zum Beispiel in den DDR-Museen. Einige der von Privatleuten oder Vereinen geführten Einrichtungen in MV platzen in...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.