Erhalt der Südbahn : Odeg übernimmt Strecke Parchim-Plau am See

Die Fahrzeiten seien so getaktet, dass für die Reisenden ein nahtloser Übergang zu Anschlussverkehren in Parchim gesichert werde.

Avatar_prignitzer von Birgit Sander

15. Mai 2020, 18:12 Uhr

Die Ostdeutsche Eisenbahn GmbH (Odeg) betreibt von 20. Mai an eine neue Linie zwischen Parchim und Plau am See (Landkreis Ludwigslust-Parchim). Die Linie RB19 ist nach Angaben der Odeg eine komplett neue Verbindung, die das Land über die Verkehrsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH im Rahmen des Verkehrsvertrages „Westmecklenburg“ bei der Odeg bestellt habe. Bis Ende August verkehren an den Wochenenden täglich drei Züge in jede Richtung.

Nahtloser Übergang zum Anschlussverkehr

Die neue Linie diene dem Erhalt der Südbahn im Land, hieß es. Die Fahrzeiten seien so getaktet, dass für die Reisenden ein nahtloser Übergang zu Anschlussverkehren in Parchim gesichert werde, um Wartezeiten zu vermeiden.

Der Südbahn-Zugverkehr zwischen Malchow und Parchim war 2014 vom Land abbestellt worden, weil zu wenig Nachfrage bestand. Dennoch hatte es gegen die Einstellung jahrelang Proteste gegeben.

Die Odeg ist nach eigenen Angaben die größte private Eisenbahn im Osten Deutschlands. Sie betreibt im Auftrag der Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen und Sachsen-Anhalt insgesamt 13 Linien.

Mehr zum Thema: Geplanter Neustart der Südbahn verlegt