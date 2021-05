Lockerungen nach Tourismusgipfel : Mecklenburg-Vorpommern ist schon bald wieder Urlaubsland für alle

Hotels, Campingplätze und Ferienwohnungen dürfen früher öffnen als geplant. Testpflicht für Urlauber.

Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern soll ab dem 4. Juni wieder Urlaubsland für alle sein. Hotels, Pensionen, Campingplätze und Ferienwohnungen können am Freitag nächster Woche nach siebenmonatiger Schließung wieder für Gäste aus dem gesamten Bundesgebiet öffnen. Das kündigte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Mittwochabend nach dem Tourismusgipfel in Sc...

