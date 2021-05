Öko-Energie in MV : Bauern bauen Biogasanlagen für Treibstoffe um

Geringe Strompreise bringen jede fünfte Biogasanlage in Mecklenburg-Vorpommern in Gefahr. Darauf reagieren die Betreiber.

Schwerin | Neuordnung auf dem Biogasmarkt in Mecklenburg-Vorpommern: Der Verkauf des europaweit größten BioEnergieparks in Güstrow mischt die in die Krise geratene Biogas-Branche auf. Der bisherige Betreiber Stöckli Biochem hat das Nawaro-Biokraftwerk an den niedersächsischen Anlagenbauer und -betreiber Envitec abgegeben, bestätigte das Unternehmen am Freitag. K...

