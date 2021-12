Neue Corona-Variante : Omikron wird um MV keinen Bogen machen

Die neue Corona-Variante Omikron wurde bislang noch nicht in Mecklenburg-Vorpommern nachgewiesen. Doch das ist nach Einschätzung von Experten wohl nur eine Frage der Zeit.

Schwerin | Die als besorgniserregend eingestufte Corona-Variante Omikron wurde bereits in mehreren Bundesländern nachgewiesen. In Mecklenburg-Vorpommern ist die neue Virus-Variante aber offenbar noch nicht aufgetreten. „Uns ist bislang kein Omikron-Fall bekannt“, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwochnachmittag mit. Experten wie der Greifswalder Krankenha...

