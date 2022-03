Nach Bus-Chaos in Friedland : Panne bei Flüchtlingsverteilung – Pegel sieht Fehler beim Bund

In der Kleinstadt Friedland kamen 400 Flüchtlinge und damit doppelt so viele wie erwartet an. Innenminister Christian Pegel verweist auf den Bund. Die Unterbringung der Flüchtlinge wird zur Herausforderung für MV.

Schwerin | Die Verteilung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine lief nicht rund: Statt der drei erwarteten Busse mit 180 Geflüchteten rollten am Donnerstagabend in Friedland bei Neubrandenburg (Mecklenburgische Seenplatte) überraschend sieben Busse an. Helfer und Verantwortliche in der Kleinstadt mussten sich auf einmal um 400 Geflüchtete kümmern. Der Landkreis...

