Pasewalk: Bundespolizei verhindert Fahren unter Drogeneinfluss

27. Februar 2020, 16:18 Uhr

Am Mittwoch kontrollierten Beamte der Bundespolizeiinspektion Pasewalk auf der Bundesautobahn 11, an der Anschlussstelle Penkun, einen VW Transporter mit finnischen Kennzeichen. Im Fahrzeug befanden sich drei estnische Staatsangehörige. Auf Verlangen legte der 22-jährige Fahrzeugführer den Beamten seinen estnischen Reisepass sowie einen finnischen Fahrzeugschein zur Kontrolle vor. Er war nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins. Die daraufhin durchgeführte Fahndungsüberprüfung verlief negativ. Als die Beamten die vorgelegten Reisedokumente genauer in Augenschein nahmen, stellten sie daran grünliche Anhaftungen fest, welche dem Geruch nach von Marihuana stammen konnten. Eine Streife der Bundeszollverwaltung wurde zu weiterführenden Ermittlungen hinzugezogen. Diese fanden in der Polizeistation Krackow statt. Hier konnte dem Kraftfahrer nachgewiesen werden, dass er zum Zeitpunkt der Kontrolle unter Drogeneinfluss stand und dabei das Fahrzeug führte. Er muss sich jetzt strafrechtlich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen des Führens eines Fahrzeuges unter Drogeneinfluss verantworten. Zuständigkeitshalber wurde die Person an die Landespolizei übergeben.