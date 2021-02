Mecklenburg-Vorpommern : Patenterteilung dauert oft Jahre

Der Weg der Patenteinreichung wird eher in anderen Regionen Deutschlands gegangen als in Mecklenburg-Vorpommern. Woran liegt das?

Mecklenburg-Vorpommern | Ein Forscher hält einen nur etwa zwei Zentimeter langen Stent in der Hand. Was an eine kleine Feder aus einem Kugelschreiber erinnert, soll Paaren bei unerfüllten Kinderwünschen helfen. Im Institut für Biomedizinische Technik an der Universitätsmedizin ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.