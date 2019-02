Plau am See : Die Gebote der Orgel

Andreas Arnold baut und restauriert Orgeln in Plau am See. Seine Bücher sind voll bis ins Jahr 2021. Über einen der letzten seiner Art.

von Sebastian Schramm

27. Februar 2019, 12:00 Uhr

Das erste Gebot der Orgel lautet: Du sollst den Wunsch des Kunden ehren

Andreas Arnold deutet, gleich nach der Begrüßung, in die Mitte seiner Werkstatt, auf einen Block aus Holz, etwa zweieinhalb Meter hoch, drei Meter breit, einen Meter tief. Die metallenen Pfeifen sind schon eingelassen. Er baut die Orgel für einen Kunden aus Süddeutschland. Der hat vor, sie sich in sein Haus einbauen zu lassen. Was für eine Vorstellung das ist: Das Instrument der Kirche, göttlicher Klang, vielleicht bald neben dem Schreibtisch mit der Steuererklärung. „Der Kunde macht halt gerne Musik“, sagt Arnold, „dann bekommt er sie.“

Das zweite Gebot der Orgel lautet: Du sollst die Orgel im Kopf entstehen lassen

Arnold entschuldigt sich, sagt, er muss sich erstmal sortieren. Der Stress. Gerade ist ihm das Programm auf dem Rechner abgestürzt, mit dem er die Orgeln entwirft. Nichts geht mehr. Anfang der Neunzigerjahre, sagt er, kurz nach seinem Meisterbrief, entstanden die Orgeln noch am Reißbrett. Ein Stift und fünf Lagen Transparentpapier. Komplexität braucht Tiefe. „Am liebsten aber entwerfe ich im Kopf.“ Er sieht dann, sagt er, das Holz vor seinen Augen und wie sich die Orgel in den Raum einfügt. Er stellt sich vor, wie die Töne klingen, die aus den Pfeifen kommen. Die Fantasie stürzt nicht ab.

Das dritte Gebot der Orgel lautet: Du sollst das Handwerk lieben

Er liebt die mechanischen Verbindungen. Wenn die Luft, ausgelöst von den Tasten, durch die Ventile strömt und dann in den Pfeifen Töne erzeugt. Er spricht über Knochen von Rindern aus Kanada, die er für die Tasten verwendet. Von Eichen, Fichten und Eschen, den Gerüsten der Arnoldschen Orgeln. Von Zinn und Blei, die er für die Pfeifen verschmelzen lässt. Aus den norddeutschen Orgeln, von der Barockzeit geprägt, hört er immer eine gewisse Schärfe. Das Handwerk hat er im September 1981 begonnen. Den mitteldeutschen Klang in seiner Stimme, melodisch und weich, hat er auch nach fast 40 Jahren hier nicht abgelegt. Damals wie heute, ein Zerbster in Plau am See. Es klingt nach Glück, wenn er sagt: „Im zweiten Leben würde ich das auch machen.“

Das vierte Gebot der Orgel lautet: Du sollst ausbilden

Ein wenig abseits, am anderen Ende der Werkstatt, formt sich Holz, fallen Späne. Moritz Voß, 19 Jahre alt, Orgelbauer in spe. Kommt aus Brandenburg. Seit September 2017 ist er bei Arnold, fertig wird er im übernächsten Jahr. „Sehr umfangreich die Ausbildung“, sagt er und zählt auf: Materialien, Orgelgeschichte, Architektur. Alles muss er wissen, ein Handwerk wie ein Studium. In ein paar Jahren will er noch lernen, die Orgel zu spielen. Der Fachkräftemangel, großes, politisches Wort unserer Zeit. Andreas Arnold, als Orgelbauer auch Bewahrer einer Tradition; in diesem Fall trifft er auf die Moderne. Die Sehnsucht nach Nachwuchs. Zu suchen und selten zu finden. Moritz Voß, so etwas wie eine Ausnahme. Arnold könnte einstellen. Seine These: Vielleicht denken die Leute, das Handwerk ist eine zu intensive Arbeit.

Das fünfte Gebot der Orgel lautet: Du sollst restaurieren

Gleich hinter der Orgel für den Hausgebrauch steht ein weiteres Projekt. Das Holz kastanienbraun, zentimeterdick liegt darauf der Staub, eine Orgel von 150 Jahren. Arnold hat sie jemandem abgekauft, der sie verbrennen wollte. Sie ist von Carl August Buchholz, Pionier der deutschen Orgelbauer. Arnold schüttelt den Kopf. Man hört ihn, ohne dass er spricht: Wie kann man auf den Gedanken kommen, sie zu verbrennen? Das treibt ihn an. Die Landschaft der Orgeln, historisches Gut, muss erhalten werden. „Ist in Mecklenburg-Vorpommern nicht einfach“, sagt er. Drei Orgelbauer zählt er hier: Plau am See, Rostock, Rügen. Rein rechnerisch sind sie zuständig für etwa 1000 Orgeln im Land. Seine Bücher sind voll bis ins Jahr 2021. Manchmal muss er Aufträge ablehnen. Oder er ruft Kollegen an, in Brandenburg zum Beispiel, und sie machen es zusammen.

Das sechste Gebot der Orgel: Du sollst jede Orgel als Unikat sehen

Hat jemand wie Andreas Arnold eine Lieblingsorgel? Verschmitzter Blick. „Mit den Orgeln ist es immer wie mit den Kindern: Die meiste Liebe bekommt die, an der man zuletzt gearbeitet hat." Die nächste große Liebe könnte er in Dobbertin finden. Sie wird eine der wenigen Neubauten. Das alte Instrument war vom Holzwurm zersetzt worden. Anderthalb Jahre hat er für die neue Orgel Zeit. Bei ihr, wie bei allen anderen, sagt er, spürt er den Drang nach Perfektion. Jede Orgel wird zu einem Stück von ihm. Ein Unikat.





