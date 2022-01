Demmin : Polizei fasst Graffitisprayer

Gefasst wurde ein 20-Jähriger. Weitere Mittäter sind noch nicht bekannt. Durch die Schmierereien an der Turnhalle eines Gymnasiums entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro.

Demmin | In Demmin wurde am 5. Januar ein Schmierfink gefasst, der sich zusammen mit noch unbekannten weiteren Tatverdächtigen mit Graffitis verewigen wollten. Gegen 20.40 Uhr war der Polizei mitgeteilt worden, dass vier Personen ein Graffito an die Fassade der Turnhalle des Gymnasiums „An der Mühle“ in Demmin sprühen, teilte Raphael Wittek aus der Einsatzleit...

