Ersatz für Merlin „1“ und „2“ : Polizei in MV soll neue Hubschrauber bekommen

Den beiden Polizeihubschraubern in MV stecken mehr als 20 Jahre in den Rotoren. Innenministerium plant Ersatzbeschaffung. Das wird nicht ganz billig.

Schwerin | Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern soll in den kommenden drei Jahren mit größeren und flexibler einsetzbaren Helikoptern ausgestattet werden. Das Innenministerium plane weiterhin mit hoher Priorität die Ersatzbeschaffung von zwei Hubschraubern in polizeilicher Missionsausstattung, teilte Ressort-Sprecherin Marion Schlender mit. Die neuen Maschinen ...

