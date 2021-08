Leiter des G8-Gipfels 2007 : Polizei in MV trauert um ihren Ex-Präsidenten Knut Abramowski

Abramowski, der vor allem durch den G8-Gipfel 2007 in Heiligendamm bekannt geworden war, starb am Montag im Alter von 68 Jahren.

Neubrandenburg/Lübeck | Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern trauert um einen ihrer bekanntesten Vertreter, den ehemaligen Polizeipräsidenten Knut Abramowski. Wie eine Sprecherin des Schweriner Innenministeriums am Freitag nach Rücksprache mit seiner Familie erklärte, starb Abramowski, der vor allem durch den G8-Gipfel 2007 in Heiligendamm bekannt wurde, am Montag. Er wurde...

