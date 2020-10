Razzia in Waren an der Müritz : Polizei stellt Drogen und Diebesgut sicher

Zu Durchsuchungen sind verschiedene Polizeieinheiten am Donnerstagmorgen nach Waren ausgerückt. Und dabei entdeckten sie eine Menge.

29. Oktober 2020, 14:37 Uhr

Wie die Polizei mitteillt, sind bei einer Razzia in Waren an der Müritz am Donnerstagmorgen insgesamt elf Objekte durchsucht worden. Dazu waren etwa 70 Beamte des Landesbereitschaftspolizeiamtes, des LKA, der Kriminalpolizei und des Polizeireviers und Diensthundführer im Einsatz.

Auch eine Schusswaffe wurde gefunden

Bei den Durchsuchungen wurden Betäubungsmittel in nicht geringer Menge (Amphetamine, Marihuana, Ecstasy), Mobiltelefone, eine Schusswaffe und vermutetes Diebesgut beschlagnahmt. Bei der Waffe erfolgt noch eine Überprüfung der Beschussfähigkeit im LKA. Die Gegenstände, welche vermutlich aus Diebstahlsdelikten stammen, müssen im Laufe des noch andauernden Verfahrens entsprechenden Tathandlungen zugeordnet werden.

Zwei Festnahmen, Ermittlungen laufen

Ermittelt wird derzeit gegen insgesamt neun deutsche Männer im Alter zwischen 18 und 41 Jahren. Zwei dieser Männer, im Alter von 33 und 41 Jahren, wurden vorläufig festgenommen und werden einem Haftrichter vorgeführt.

Die Ermittlungen in diesem komplexen Verfahren dauern derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen können derzeit keine näheren Auskünfte erteilt werden.