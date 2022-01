Telekritik : So tickt Brandenburg – wie fanden Sie den „Polizeiruf 110“?

Im „Polizeiruf 110“ aus Brandenburg ermittelt ein neues Team. Ein neuer Bulle mit Rock, Cajal und Nagellack. Normalsein im Sonntagskrimi scheint out zu sein. Der Fall schlug weit über die Stränge.

Schwerin | Lange war der „Polizeiruf“ aus Brandenburg ein Muster der Bodenständigkeit und Realitätsnähe. So hart und oft so bitter, dass es manchmal wehtat. Zumindest, solange Figuren wie Hauptkommissarin Olga Lenski (Maria Simon) oder Polizeifaktotum Krause (Horst Krause) unterwegs waren. Doch seit gestern Abend, mit dem Einstieg von André Kaczmarczyk als Kripo-Anwärter Vincent Ross im deutsch-polnischen Kommissariat Świecko sieht die Welt anders aus. Als wenn der krude Mordfall um Oma Hildes Erbe (Tatja Seibt) nicht auch im Alleingang von Hauptkommissar Adam Raczek hätte geknackt werden können (Lucas Gregorowicz). Der war ja zuletzt, erstmals ohne Lenski, regelrecht aufgeblüht („Hermann“). Ist denn Normalsein jetzt komplett out? Doch nun musste er sich – statt um seinen neuen Style und seine geliebte „BMW R nineT Urban G/S“ – um seinen neuen Partner Vincent kümmern. Einen Jung-Bullen, frisch von der Polizeischule, aber – hä? – im Rock, mit lackierten Fingernägeln und Cajal-Lidrändern! Treibt die Political Correctness im RBB jetzt die nächste Blüte, nachdem im Berliner „Tatort“ mit Skander Demirel (Tan Çaglar) der erste Ermittler im Rollstuhl zum Einsatz kommt? Ist denn Normalsein jetzt komplett out? 800.000 Euro in Plastiktüten wanderten durch den Film Sieht so aus. Denn Anika Wangard (Buch) und Eoin Moore (Buch, Regie) schlugen gestern Abend in „Hildes Erbe“ noch weit mehr über die Stränge. Plötzlich musste sich Adam mit Tabletten vollstopfen, weil er nicht schlafen kann. Plötzlich tauchten die schrägsten Vögel aus Hildes Nachkommenschaft auf, die an ihr Erbe wollten (Lars Rudolph, Ada Philine Stappenbeck). Und der Gipfel: Plötzlich schleppte Hilde 800.000 Euro in zwei Plastiktüten an, die dann munter durch den ganzen Film wanderten. Bis zum Schluss. Wer glaubt denn sowas? Kaputte Helden und unglaubliche Bonmots Was war nur aus der Bodenständigkeit und Realitätsnähe des RBB-„Polizeirufs“ geworden? Gar nichts! Denn Meister-Regisseur Eoin Moore servierte uns diese Geschichte mit ihren genderfluiden und kaputten Helden, mit ihren Aufgeregtheiten und schier unglaublichen Bonmots nicht nur als höchst unterhaltsamen Krimi, sondern als die normalste Sache der Welt. So tickt Brandenburg, eben! Man sehe, höre und staune! Wir sollten uns daher nicht wundern, sondern nur – gespannt sein auf die Fortsetzung. Lesen Sie auch: Charly Hübner als Bukow zum letzten Mal auf Verbrecherjagd ...

