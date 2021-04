Reform bei Privatfunker : Aus Antenne MV wird 80s80s Radio

Als Privatradiopionier eröffnete Antenne MV 1993 den Wettbewerb in MV. Nun soll erneut Pioniergeist helfen.

Rostock | Als am 31. Mai 1993 zum ersten Mal das Sendermotto "Endlich was eigenes!" aus dem Funkhaus in Plate bei Schwerin erklang, war das ein Ereignis in Mecklenburg-Vorpommern. Knapp anderthalb Jahre zuvor, mit dem Jahreswechsel 1991/92, war der aus dem DDR-Rundfunk hervorgegangenen Landessender Radio MV zu einem öffentlich-rechtlichen Landessender in der Vi...

