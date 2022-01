Zikita startet : Wir wecken die Leselust

Unser beliebtes Zeitungsprojekt Zikita startet am Montag. 85 Kindergärten aus der Region wollen mitmachen. Trotz Corona. Auch der Bastelwettbewerb ist eröffnet.

Mecklenburg-Vorpommern | Wie wird das Wetter heute? Wer ist das auf dem Foto da? Sieht so der Anfangsbuchstabe von meinem Namen aus? Löcher in den Bauch fragen, das werden die Kita-Kinder in den nächsten Tagen wieder ihren Erzieherinnen und Erziehern, wenn sie bei der Zeitungslektüre gemütlich beisammensitzen. Ab heute startet nämlich unser Projekt Zikita und somit bekommt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.