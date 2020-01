Prozess um getötete Leonie : Ankläger fordert lebenslängliche Haft

Die Staatsanwaltschaft fordert eine lebenslängliche Freiheitsstrafe wegen Mordes, Misshandlung Schutzbefohlener und Körperverletzung mit Todesfolge für den angeklagten Stiefvater.

von Winfried Wagner

06. Januar 2020, 11:08 Uhr

Im Prozess um den gewaltsamen Tod der sechsjährigen Leonie hat die Staatsanwaltschaft eine lebenslängliche Freiheitsstrafe wegen Mordes, Misshandlung Schutzbefohlener und Körperverletzung mit Todesfolge für den angeklagten Stiefvater gefordert.

Der 28-Jährige habe keine Hilfe geholt, weil er die Verletzungen Leonies verdecken wollte, so der Staatsanwalt. Einen vom Stiefvater als Grund für den Tod genannten Treppensturz des Mädchens habe es nicht gegeben, erklärte der Vertreter der Staatsanwaltschaft am Montag am Landgericht Neubrandenburg.

Leonie war am 12. Januar 2019 tot in der Wohnung der Mutter und ihres Lebensgefährten in Torgelow (Vorpommern-Greifswald) gefunden worden.

Dieser hatte behauptet, das Mädchen sei bei einem Treppensturz im Hausflur verletzt worden und später an den Folgen gestorben. Gegen die Mutter Leonies wird noch separat ermittelt.

