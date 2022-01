Amtsgericht Waren : Prozess wegen Missbrauch von Kita-Kind startet Ende Januar

Der Angeklagte soll sich im Oktober 2020 in einem Kindergarten in Sietow an einem vierjährigen Mädchen vergangen haben.

Waren | Ein ehemaliger Praktikant einer Kindertagesstätte muss sich Ende Januar wegen sexuellen Kindesmissbrauchs am Amtsgericht in Waren an der Müritz verantworten. Der Vorfall soll sich im Oktober 2020 in einem Kindergarten in Sietow ereignet haben, wie ein Sprecher des Warener Amtsgerichtes am Dienstag sagte. Laut Staatsanwaltschaft soll der damals 35-jähr...

