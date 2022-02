Unser Reporter im Krisengebiet : Putins Angriffskrieg erwischt die Ukrainer unvorbereitet

Putins Angriffskrieg erwischte die Ukraine unvorbereitet. Unser Reporter war unmittelbar vor der Invasion im Westen der Ukraine unterwegs. Er traf auf Angst und wütende Eindrücke aus einem Land im Ausnahmezustand.

Ukraine | Es ist noch früh am Morgen, als wir in einem Bus die mit Nebel behangene Karpatenlandschaft Bieszczadys, im Südosten Polens, passieren. Nur wenig später treffen wir am Grenzübergangspunkt Smil'nytsya ein. Die Konfrontation Russlands und die nun bestätigte Angst vor einer wiederholten militärischen Invasion waren auch hier, hunderte von Kilometern abse...

